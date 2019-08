Eva Ayllón encabeza Festival Varadero Josone

La Habana, Cuba. – La folclorista peruana María Angélica Ayllón Urbina, más conocida como Eva Ayllón o La Reina del Landó, varias veces nominada al Grammy Latino y baluarte de la cultura en su país, encabeza la cartelera internacional de la segunda edición del Festival Varadero Josone.

El evento, que pondera ritmos como la rumba, el jazz y el son, tendrá lugar del 22 al 25 de agosto en el parque Josone, en Varadero.

Entre los participantes cubanos se encuentran Issac Delgado y su Orquesta, Formell y Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Francisco (Pancho) Céspedes, Pupy y los que Son Son, Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Havana D´ Primera, entre otros.

El Festival, cuyo presidente honorífico es el cantante cubano Issac Delgado, es organizado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), por el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Turismo.

