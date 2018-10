Entregarán a Museo Carlos M. Céspedes réplica de su revolver

Bayamo, Cuba. – El Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo recibirá una réplica del revolver que portaba el patricio al caer en combate en San Lorenzo, Sierra Maestra, anunció la Oficina del Historiador de esa oriental ciudad.

El donativo lo hará la filial de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, en Cárdenas, la cual conserva el revolver original de Céspedes en el Museo Oscar María de Rojas, que además aportará a Bayamo fotos de Francisco Vicente Aguilera.

Las donaciones serán el martes en el contexto de la Reunión Nacional de la Red de Oficinas de Historiadores y Conservadores de Ciudades Patrimoniales, como parte de la evocación del inicio de las luchas independentistas.

Al iniciar Céspedes la gesta en Demajagua, se le incorporó Bartolomé Masó con una fuerte tropa, y días después se le sumaron Francisco Maceo Osorio, Perucho Figueredo y Francisco Vicente Aguilera.

