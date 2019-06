En Cienfuegos, se baila con el Septeto Santiaguero

La gira con el título «Guarapachanga por Cuba», traerá hoy al Septeto Santiaguero a la ciudad de Cienfuegos, para deleite de los amantes de la buena música tradicional.

El grupo se presentará en el Club Minerva, un espacio lleno de tradiciones, pero de seguro no podrá acoger a los tantos seguidores del Septeto que gana preferencia entre todos los públicos.

En esa emblemática sede de los danzoneros cienfuegueros, El Septeto Santiaguero presentará en vivo los últimos discos producidos por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales.

El 13 de junio debe concluir en Trinidad la primera etapa de la gira del grupo, que comenzó el pasado 5 de junio en Pinar del Río; luego de los meses de verano continuará la segunda etapa del recorrido musical por Cuba y finalizará en el propio Santiago, cuna del Septeto con fama internacional.

