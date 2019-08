Documetal sobre el Gran Humedal de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – La televisión avileña estrenó hoy por el Día del Trabajador Hidráulico, el documental Los colores de la vida, sobre el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, cuna de diversidad biológica.

Alina Dueñas Hernández, directora de programas de la televisión avieña, al frente de la realización de este documental declaró que el objetivo es llamar la atención, sobre todo en los decisores, de los valores de ese ecosistema.

Precisó que la idea original es de Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros y que el audiovisual muestra testimonios que acercan al televidente al tema que ocupa cinco municipios de la provincia.

Sus realizadores: Eric Yanes Rodríguez, fotografía; José Pérez Carrazana, edición y posproducción; Ramón González Pereira, sonido y producción; asesora Laura Carabeo Pérez y locutor Luis Gutiérrez Abreu, de Geografía Desconocida, espacio televisivo.

