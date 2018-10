Días de cultura con acento británico

Del 12 al 27 próximos se realizará la sexta Semana de la Cultura Británica en Cuba, que celebrará la interacción de expresiones artísticas entre los dos pueblos, anunció Antony Stokes, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Como parte del programa, Danza Contemporánea de Cuba presenta en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso la coreografía Los amores de Marte y Venus, de la británica Lea Anderson.

La joven diseñadora Natalie Wildgoose mostrará dos colecciones de vestuario; una exposición fotográfica revivirá la visita a La Habana de los Rolling Stones, y la música de los Beatles tendrá su espacio en el centro cultural Submarino Amarillo.

Otras propuestas serán una versión teatral de la tragedia Ricardo Tercero de Shakespeare; la exhibición del filme The Rocky Horror Show; un concierto de música electrónica y un desfile de autos clásicos ingleses.

