CUBADISCO en primera línea

La Habana, Cuba. – A fin de potenciar la promoción y la comercialización de la música cubana, del 23 al 30próximos se desarrollará el Fórum Internacional de Música en La Habana CUBADISCO-Primera línea, una alianza entre la fiesta de la discografía cubana y la plataforma auspiciada por Womex, importante circuito de eventos profesionales de la música.

Marta Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música, aseguró que la extraordinaria calidad de los fonogramas inscritos en CUBADISCO 2018 confirman el inagotable caudal de creación de nuestros músicos.

En la gala inaugural, el domingo en la Sala Avellaneda, se intepretarán obras de Juan Formell y Adalberto Alvarez por la Orquesta Sinfónica Nacional y músicos invitados, con dirección y arreglos de Joaquín Betancourt.

El 28 se realizará en esa misma instalación de La Habana una gala concebida por Pancho Amat, en homenaje a Ignacio Piñeiro a 130 años de su nacimiento.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.