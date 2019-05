Cubadisco entra en su recta final

La Habana, Cuba. – La Feria Internacional de la Música CUBADISCO 2019 entra hoy en su penúltima jornada, y una de sus atracciones será esta noche la gala dedicada a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) en su aniversario 55.

La música nos une se titula la gala en la que reconocidos artistas se unirán en duetos ocasionales, como Ivette Cepeda y el pianista Cucurucho Valdés, El Niño y Cimafunk, entre otras sorpresas musicales.

A las 07:00 de la noche, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, será el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil integrada por músicos de Estados Unidos, de la Universidad de las Artes de Cuba y de la Orquesta de Cámara de La Habana.

Además de obras de Aaron Copland y Antonín Dvorak se interpretarán las composiciones Mojito con saoco, de Guido López Gavilán, y En conga p’ La Habana de Jorge Amado Molina, estrenadas en el contexto de la feria CUBADISCO 2019.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.