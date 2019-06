Cuba convida a estudios de la estela de Hemingway

La Habana, Cuba. – Investigadores de Estados Unidos, Japón, España, Argentina, Israel y Cuba debatirán 30 ponencias en el XVIII Coloquio Internacional dedicado al célebre escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway, quien hizo de nuestro país un verdadero hogar.

El evento -del 20 al 23 próximos- conmemorará las primeras publicaciones de las obras Fiesta y Adiós a las armas, informó Grisel Fraga, directora del Museo en Finca Vigía, donde el autor vivió durante 20 años.

Sus organizadores confìan en que -a pesar de la creciente hostilidad de la administración Trump hacia Cuba- estudiosos estadounidenses de la vida y la obra de Hemingway puedan participar en el coloquio.

También se prevén visitas a lugares habaneros vinculados al gran novelista, así como la exhibición del documental Hemingway entre Cayo Hueso y Cuba y una exposición del pintor Jorge Duporté.

