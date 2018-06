Convocan a Todos a Escena

La compañía Danza Unidos y el grupo de teatro Al límite, convocan a la segunda edición de Todos a Escena, que del 20 al 24 del presente mes celebrarán en el municipio de Bauta, en Artemisa.

En el evento que constituye la plataforma para la promoción y desarrollo de las artes escénicas en esa provincia, podrán participar las agrupaciones del país y el extranjero con obras de pequeño formato que puedan adaptarse a espacios no convencionales.

Todos a Escena, en el municipio artemiseño de Bauta, propone variadas propuestas culturales que pueden variar desde el teatro y la danza más tradicional, hasta lo más experimental en la creación artística con reposiciones o estrenos.

El trabajo más auténtico en lo que a puesta en escena se refiere, recibirá el premio Escénico Original, que por primera vez otorgarán la compañía Danza Unidos, Teatro al límite y la Dirección de Cultura en Artemisa.

