Convoca Conjunto Artístico Korimakao a audiciones nacionales

La Habana, Cuba. – El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao, con el auspicio del Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y de la Asociación Hermanos Saíz, lanza su Convocatoria Nacional 2019.

Con el propósito de ofrecer oportunidades de crecimiento artístico a la mayor cantidad de jóvenes cubanos, la dirección del proyecto estará realizando audiciones en varias provincias durante los próximos meses.

Korimakao convoca a artistas, instructores de arte, y toda persona con talento y vocación a vivir una experiencia comunitaria, en las especialidades de teatro, danza, canto e instrumentos musicales de percusión, vientos y cuerdas.

Asimismo, es una institución artística fundada en 1992 por el Comandante Faustino Pérez y el reconocido actor Manuel Porto, dedicada a ofrecer oportunidad laboral a jóvenes con talento y vocación artística.

