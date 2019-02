Concierto por Cuba, hoy, en la escalinata de la Universidad de La Habana

Un gran concierto Por Cuba tendrá lugar hoy en la Escalinata de la Universidad de La Habana, con la participación de numerosos y populares intérpretes y agrupaciones del pentagrama nacional, según una nota de prensa de la dirección de comunicación del Ministerio de Cultura (MINCULT).

Yoruba Andabo, Alexander Abreu y Havana D´Primera, Arnaldo y su Talismán, Annie Garcés, Alejandro Falcón, Moncada, Karel García, Vicente Feliú, entre otros artistas, conformarán el cartel.

La dirección artística del recital correrá a cargo de Pepe Ordaz y Efraín Sabas, y la emisora Radio Rebelde lo transmitirá en vivo a partir de las 8 y media de esta noche.

Estos conciertos han sido organizados por el Instituto Cubano de la Música y el MINCULT, con el apoyo de las autoridades de La Habana, y han contado con la participación, de forma gratuita, de reconocidas orquestas.

