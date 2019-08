Compañía Lizt Alfonso Dance concluye curso de verano

La Habana, Cuba. – Con un espectáculo dinámico y expresivo, reflejo de una compañía que privilegia estos valores en escena y los transmite con gusto a estudiantes de varios países, Lizt Alfonso Dance Cuba cerró su curso de verano.

Jóvenes de México, Estados Unidos y Panamá compartieron la gala de clausura en el Teatro Nacional de Cuba, donde primó la alegría y la organicidad a pesar de combinar niñas y niños de disímiles edades, no habituados al rigor profesional.

Algunos infantes y adolescentes parecen ir muy en serio por la carrera de bailarín y bailarina, así lo dejaron claro en la función por la manera tan responsable de asumir la danza, en su más amplio espectro.

Asignaturas como Danza Fusión, Ballet, Flamenco, Folclor y Preparación Física, en paralelo con el montaje de coreografías, la proyección de videos relacionados con el arte danzario y otras iniciativas, contribuyeron al aprendizaje.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.