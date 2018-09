Comienza Carnaval Las Tunas

El Carnaval Las Tunas 2018 comenzará con diversas ofertas gastronómicas y culturales que hasta el domingo 23 estarán presentes en las 4 áreas cerradas y 15 abiertas que contará la mayor fiesta popular que se celebra en el Balcón del Oriente Cubano.

Las carrozas, congas y comparsas desfilarán por las avenidas 30 de noviembre y 2 de diciembre para someterse, en esta primera jornada de carnaval, a la evaluación del jurado que calificará las actuaciones de un espectáculo ya tradicional en el que se combinan experiencia y juventud.

Este año el Carnaval Las Tunas está dedicado al aniversario 60 del triunfo de la Revolución y al 65 aniversario de Radio Victoria.

Además, la celebración se dedicará a los 65 años de la comparsa Estampas Tuneras, más conocida como Zabala, la última en arrollar precisamente por la gran cantidad de personas que invita al baile.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.