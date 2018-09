Comenzó encuentro de jóvenes escritores

Establecido como espacio para la difusión literaria, tanto cubana como foránea, desde hoy y hasta el próximo 22 de septiembre, tiene lugar en Santa Clara el IV Encuentro Hispanoamericano de Jóvenes Escritores.

El Encuentro Hispanoamericano de Escritores, es auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, y ya ocupa varios espacios artísticos de la ciudad, entre los que destacan la Casa del Joven Creador, y la Casa de la ciudad de Santa Clara, entre otros.

Se han dado cita escritores provenientes de Panamá, Chile, Colombia y Venezuela, y algunos de los autores cubanos que participarán son Elizabeth Casanova, Idiel García, Liliana Rodríguez, Yunier Mena, y Noel Pérez García.

El IV Encuentro de Escritores Hispanoamericanos, se produce gracias a la fértil tradición literaria en la región, que aporta nombres tan notables a la cultura nacional como Onelio Jorge Cardoso y Samuel Feijóo.

