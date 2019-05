Ciego de Ávila iniciará mayo con Carnavales

Luego del desfile por el 1ro de Mayo, la ciudad de Ciego de Ávila desarrollará su Carnaval de las Flores, que se extenderá hasta el domingo con variadas ofertas gastronómicas y culturales.

Los festejos contarán con la garantía de alimentos, bebidas y otros recursos para el disfrute de la población, destacó el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Ramón Borges González.

El día 1ro será la noche de gala en el Anfiteatro y se programan los paseos de carrozas y comparsas con puntos de recreación en áreas aledañas a la Avenida de los Deportes, la pista La Guajira y en tramos de las calles Maceo, D y K.

Más de 20 agrupaciones musicales amenizarán, del 1ro al 5 de mayo, el Carnaval de las Flores de Ciego de Ávila, donde habrá opciones infantiles en áreas del parque zoológico y actividades para las personas de la tercera edad.

