Ciego de Ávila desarrolla su Carnaval de las Flores

Con la actuación de Laritza Bacallao y otros artistas, Ciego de Ávila inició el Carnaval de las Flores 2019, que se extenderá hasta el próximo domingo en la capital provincial.

Las festividades cuentan con 8 áreas en diferentes puntos de la ciudad con variados alimentos y productos, así como equipos para la diversión de los pequeños, quienes tendrán este sábado su carnaval infantil en áreas del parque zoológico.

Cándido Fabré y su Banda, la Original de Manzanillo, Karachi, Arnaldo Rodríguez y su Talismán, y Will Campa, deleitarán por estos días a los avileños, junto a los paseos de carrozas y comparsas pertenecientes a varios organismos.

El Carnaval de las Flores de Ciego de Ávila, contará también con las tradicionales actividades para las personas de la tercera edad, y otras iniciativas culturales que premian el esfuerzo del pueblo.

