Cerró el tren de la música cubana el Festival de la Salsa

La orquesta Van Van cerró este domingo la IV edición del Festival de la Salsa de La Habana, con una muestra de la mejor música cubana.

Fundada por el maestro Juan Formell hace cinco décadas, el Tren de Cuba deleitó a los miles de bailadores que asistieron al Parque Metropolitano Almendares, con canciones de su más reciente producción discográficaLegado, nominada recientemente a los Premios Grammy.

La IV edición del evento salsero, creado por iniciativa del músico Maykel Blanco, estuvo prestigiada este año por la actuación del salsero boricua Jerry Rivera, intérprete que tiene gran popularidad en Cuba desde el comienzo de su carrera.

El festival cuenta con el auspicio de la Empresa de Carnavales, Artex, la Agencia Musicalia, el Instituto Cubano de la Música, y la EGREM, entre otras instituciones encargadas de potenciar el quehacer cultural en la Isla.

