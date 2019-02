Celebran victoria que reafirma unidad del pueblo(+Fotos)

“El sí rotundo del pueblo cubano por la nueva Constitución es bastión de lucha, continuidad, esfuerzo y patriotismo para seguir batallando por las ideas de justicia para Cuba y el mundo”, expresó el vicepresidente de la FEU, José Ángel Fernández.



En la histórica escalinata de la Universidad de La Habana en el concierto que celebró la victoria en las urnas, el joven dijo que el triunfo de este 24 de febrero reafirma la unidad del pueblo y la voluntad del Estado en hacer cumplir el legado de nuestro eterno Fidel, expresado en su concepto de Revolución.



Fernández enfatizó que la campaña férrea del Imperialismo se acrecienta, por lo que el SÍ reafirma la solidaridad de nuestro país con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.



Los repentistas Héctor y Aramís, Alexander Abreu y Havana D’ Primera, Arnaldo y su Talismán, Annie Garcés, Yoruba Andabo, Alejandro Falcón, Moncada, el Coro Nacional Infantil, Vicente Feliú, Tony Ávila y su grupo, Marta Campos, entre otros artistas, actuaron en el concierto que festejó la victoria del SÍ por Cuba.

