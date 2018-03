Buena Vista Social Club regresa a Argentina (+FOTOS)

La Habana, Cuba.- Con el sabor caribeño que llevan en sus venas, los veteranos músicos de la orquesta cubana Buena Vista Social Club llegarán a Buenos Aires el 17 de mayo para presentar su espectáculo Adiós Tour.

Los ganadores de un Grammy subirán al emblemático Luna Park en un único concierto, cuyas entradas están disponibles en el sitio en internet de ese teatro, tras 2 años de ausencia.

Será una nueva temporada de esta gira que iniciaron con éxito en junio de 2014 en Praga y que los ha llevado a recorrer el mundo con la sabrosura de sus canciones y el carisma de sus integrantes, algunos longevos, pero con sus voces intactas.

Según anunciaron los músicos en enero último, la gira abarca once conciertos en países de Latinoamérica, en los que harán un recorrido por la discografía de la agrupación, y no faltarán sus principales figuras como Omara Portuondo, Eliades Ochoa y Barbarito Torres.

