Ballet Nacional de Cuba realizará gira por España

La Habana, Cuba. – El Ballet Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, iniciará el 24 de mayo una gira por España cuya primera función será en Oviedo, capital de Asturias, para continuar en teatros del País Vasco, Andalucía y Madrid hasta concluir el 14 de julio en Barcelona, Cataluña.

A esta temporada la compañía llevará los ballets Cenicienta y El lago de los cisnes, con un elenco encabezado por Viengsay Valdés, Anette Delgado. Dani Hernández y Gretel Morejón.

Junto a esas primeras figuras, bailarines principales, solistas y un cuerpo de baile renovado mostrará el continuo desarrollo de la escuela cubana de ballet.

El Ballet Nacional de Cuba estrenó en 1996 la versión de Cenicienta de Pedro Consuegra, y la versión coreográfica del clásico El lago de los cisnes hecha por Alicia Alonso es aclamada en los más exigentes escenarios internacionales.

