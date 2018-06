Anuncia Artex actividades para este verano

La Habana, Cuba.- Marta Caballero, vicepresidenta de la empresa cubana Artex, anunció este viernes numerosas opciones recreativas y culturales para la campaña de verano de ese organismo, que este año celebra su aniversario 30.

En La Habana el comienzo de la temporada será el 30 de junio a las 10:00 de la mañana en el Salón Rosado de La Tropical Benny Moré con una gran feria para toda la familia, que tendrá como cierre un concierto dedicado a la juventud.

Una de las propuestas más significativas es la Feria Arte en La Rampa, que incluye los espacios Por los caminos del arte, La Pérgola, y las habituales presentaciones en el centro cultural La Brújula, ambos en el habanero Pabellón Cuba.

De acuerdo con la programación de Artex, se efectuarán, además, entre junio y septiembre, diversas giras por Cuba, como Elito Revé y su Charangón, Haila María Mompié, y Manolito Simonet y su Trabuco.

