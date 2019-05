Amplia asistencia registra muestra fotográfica

La fotoexposición La Habana 500 años, del reportero gráfico cubano, Vladimir Molina, en la Casa de la Fotografía de Azerbaiyán, registra una amplia asistencia, indicaron fuentes.

Inaugurada hace 20 días, la muestra cuenta con una buena asistencia del público azerí, y de visitantes extranjeros que recorren diariamente el casco histórico del Bakú antiguo.

La foto-exposición fue inaugurada el pasado 16 de abril, y en ella se destaca la arquitectura de la capital de todos los cubanos en el quinto siglo de su fundación.

En la apertura, el embajador cubano, Alfredo Nieves, agradeció el apoyo recibido para que el fotógrafo cubano resultara el primer profesional extranjero en exponer en ese lugar; la expo fue organizada por la Administración de la Reserva Histórica y Arquitectónica de Icherisheher, la Casa de Fotografía, y la Embajada de la República de Cuba en esa nación.

