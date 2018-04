Acogerá Matanzas la fiesta de los títeres

Matanzas, Cuba. – A Puerto Rico se dedicará el Taller Internacional de Títeres de Matanzas, previsto del 24 al 29 próximos, con la presencia de esa nación, Costa Rica, México, Argentina, Canadá, España y Cuba.

La ciudad se llenará de alegría con las puestas de agrupaciones escénicas como las lideradas por Carlos José Torres y el grupo Y no había luz, y el Teatro SEA, de Manuel Morán; así como la argentina Ladrones de Quinotos.

Al Festival Internacional de Títeres, en Matanzas, confirmaron su asistencia las compañías Teatro de La Tortuga Negra, La Bicicleta, Tramant Teatre y los mexicanos Teatro Tinglado y Títere Planet.

Los artistas locales junto a los de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Las Tunas participarán en talleres de plástica y performance, animación del clásico de guante, diseño y construcción de muñecos y de técnica stop motion.

