Abanderan a jóvenes artistas en Artemisa

Los delegados de la provincia de Artemisa al III Congreso de la Asociación Hermanos Saiz, recibieron la bandera de la Unión de Jóvenes Comunistas que enarbolarán en el evento previsto del 16 al 18 de octubre.

El Mausoleo a los Mártires fue el escenario donde los jóvenes artistas José Sixto López, Rolando Galindo Pérez y Sandy Banet Hernández, fueron abanderados por Eduardo Cruz Pérez, miembro del Buró Provincial del Partido.

En nombre de los delegados artemiseños al Congreso de la Asociación Hermanos Saiz, su presidente en Artemisa José Sixto López, expresó el compromiso de participar con intervenciones profundas, coherentes y acordes a nuestros tiempos.

Junto a Yenisey Cruz Carreño, Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, los artistas y otras autoridades del territorio, rindieron homenaje a la generación del centenario asaltante al cuartel Moncada.

