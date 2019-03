A las puertas, Festival de Danza Tránsitos Habana

Las compañías cubana y sueca Danza Teatro Retazos y Memory Wax, están inmersas en los preparativos para la séptima edición del Festival Tránsitos Habana, que sucederá en La Habana del 18 al 23 de marzo.

Según informaron sus organizadores, el evento se prestigiará con la asistencia de compañías cubanas y escandinavas, que compartirán desde la escena, e impartirán talleres y paneles de intercambio abiertos a todo el público.

Las presentaciones tendrán lugar en las escuelas primarias del centro histórico de la capital, el Centro A Más Espacios Adolescentes, y la sede de Retazos Las Carolinas, sitio ubicado en Amargura entre Mercaderes y San Ignacio, en La Habana Vieja.

Tránsitos Habana es un festival dedicado a los niños y jóvenes, con el objetivo de aumentar la sensibilización artística en estas edades, y lograr la transformación sociocultural de su entorno.

