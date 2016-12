TuAndroid en Cuba

La Habana, Cuba.- La habilitación de las zonas wifi en el país ha significado un importante paso de avance para garantizar el acceso de los cubanos a Internet. Sin embargo, este servicio todavía es costoso. Por ello, y otros factores, la mayoría de los usuarios de la wifi en la Isla no acceden a diversos servicios que la red ofrece y se limitan a emplearla en la comunicación con familiares y amigos en el exterior.

El ingeniero informático Jorge Noris Martínez creador del blog TuAndroid, “un sitio cubano para acercar a sus usuarios al sistema operativo Android”, dedica sus esfuerzos para compartir conocimientos y herramientas a quienes todavía no disfrutan a plenitud de las bondades de la red de redes.

“El 17 de diciembre de 2014 estaba trabajando en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). Cuando supe que los presidentes Barak Obama y Raúl Castro hablarían al pueblo comencé a buscar información al respecto. No encontré nada, pero me tropecé con Reflejos, la plataforma que permite crear blog bajo el dominio .cu”, explicó Jorge.

La idea de administrar un sitio web lo enamoró enseguida. Quería algo que llamara la atención y sobre todo que resultara funcional y útil en un contexto offline como el de Cuba. Por ello, decidió enfocarlo hacia temas relacionados con el sistema operativo Android.

“En ese entonces muchos cubanos disponían de teléfonos con este sistema y para aclarar las dudas sobre el dispositivo o conseguir las aplicaciones tenían que dirigirse a un taller privado y pagar por ese servicio. Mi intención con el blog era brindarles a esas personas una alternativa libre de costo y accesible.”

“Un dolor de cabeza” así define Jorge la tarea de administrar un blog sin Internet. “Al principio un amigo me descargaba las noticias en su trabajo, luego yo debía leerlas, revisarlas y finalmente publicarlas. En este proceso se perdía mucha inmediatez, pero para nosotros lo importante es que la información llegara a los usuarios”.

A Jorge se han unido en este periodo muchos jóvenes interesados en colaborar con el espacio, a los cuales les ha abierto las puertas. Hoy el equipo está integrado por Leonardo Serrano, Danny Paula, Frank Simón y Claudia, todos ligados al mundo de la informática.

Durante el camino transcurrido, TuAndroid se ha diversificado y en estos momentos trasciende la mera publicación de noticias. Realizan concursos, foros, “reparan teléfonos” y además, coloca a disposición de los usuarios aplicaciones para descargar de manera gratuita y con ello, le abre un espacio a los desarrolladores cubanos.

“En el país hay mucha gente talentosa, en las universidades se desarrollan disímiles proyectos, pero también, muchachos que no se forman en la academia deciden crear. De un lado y de otro, muchas aplicaciones quedaban en el olvido. Ahora nosotros estamos a disposición de quienes necesiten un espacio para su producto”.

El equipo TuAndroid no recibe ninguna ganancia material por el trabajo que realiza. No le cobra a los usuarios por descargar las aplicaciones y tampoco a los desarrolladores por publicarlas en el sitio. Les han propuesto la idea de trasladarse a un dominio .com pero la rechazan categóricamente.

“Si nosotros hacemos algo de esto destruimos el objetivo por el cual fue creado el sitio. Hemos tenido problemas por la plataforma donde estamos alojados y es muy complicado a veces ofrecer nuestro servicio en estas condiciones, pero trabajamos para quienes no tienen Internet, que al final son la mayoría. Nos preparamos y tenemos perspectivas para cuando el contexto sea más favorable, pero por ahora, somos fieles a la filosofía de que el conocimiento se comparte” afirmó.

Con este precepto, y bajo el lema “Por una cultura tecnológica al alcance de todos”, el equipo TuAndroid organizó recientemente el Primer Encuentro “Un contacto directo con Tu Android”, el cual significó una oportunidad para que entidades estatales y negocios privados intercambiaran experiencias con la mirada puesta en un futuro tecnológico para Cuba y los cubanos.

Porque al final, el eslogan de TuAndroid es: más que un blog, una familia, y esa familia la conforman todos los que encuentran en él una solución o una herramienta para sus dispositivos móviles.