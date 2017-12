Santiago de Cuba acogerá acto nacional por Día de la Ciencia

Santiago de Cuba. – Por los resultados en la ciencia, tecnología e innovación en este año, Santiago de Cuba será sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana el próximo 15 de enero, mientras Villa Clara y Guantánamo obtuvieron la condición de destacadas.

La delegada de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Santiago de Cuba, Zelma Corona, significó los principales impactos de la provincia en la aplicación de la ciencia en diversas esferas de la sociedad.

Entre los resultados ponderó el Diccionario Auditivo para invidentes, y la producción de nuevos equipos médicos que se distribuyen en la red nacional de salud como el infantómetro

Otro impacto que hicieron a Santiago de Cuba sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana es el desarrollo de un primer prototipo Electro-Nistag-Mónografo, el cual permitirá diagnosticar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.