Reportan nuevos elementos a la Historia de Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Más de 600 sitios arqueológicos se reportan en la provincia de Pinar del Río por el desempeño de los integrantes del Grupo de Espeleología Guaniguanico, afirmó su presidente y también investigador, Hilario Carmenate Rodríguez.

Puntualizó que esa institución fundada hace medio siglo coincidió en su apertura con la fecha de los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, quienes en sus tiempos estuvieron ligados al macizo montañoso de la provincia más occidental de Cuba.

El presidente del Grupo de Espeleología de Pinar del Río detalló que el colectivo ha descubierto y dado a conocer para su preservación importantes sitios patrimoniales, naturales y culturales que enriquecen la historia de nuestra nación.

Auspiciado por ese equipo científico, se desarrollará un Coloquio científico sobre la Historia regional, previsto para inicios de julio al pie de la Gran Caverna de Santo Tomás.

