Reeditarán entrada en La Habana de histórica expedición científica

La Habana, Cuba. – Treinta años después de la expedición En canoa del Amazonas al Caribe, el jueves 28 de junio, a las 11:00 de la mañana, hora de Cuba, se reeditará simbólicamente su llegada a la bahía de La Habana, donde recibió una multitudinaria bienvenida.

La Fundación Antonio Núñez Jiménez confirmó que ese día habrá una parada náutica, pues embarcaciones de motor y vela acompañarán la entrada de una de las canoas originales de aquel viaje iniciado en Ecuador.

En el parque Luz y Caballero habrá un festival de las ciencias y una feria de productos y servicios responsables; en el Palacio del Segundo Cabo se exhibirán audiovisuales en 3-D y en la Avenida del Puerto se expondrán esculturas de varios artistas.

Como cierre, en la plaza San Francisco de Asís, Kelvis Ochoa y David Torrens cantarán temas de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, junto a José María Vitier y Aldo López Gavilán.

