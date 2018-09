Realizan en Cuba Taller Internacional sobre cambio climático

Miembros de asociaciones religiosas, instituciones académicas y entidades gubernamentales de Cuba y otros 14 países comenzaron en La Habana un taller de 4 días sobre incidencia del cambio climático y reducción del riesgo de desastres.

La cita cuenta con el coauspicio de la Federación Luterana Mundial (FLM), la Acción Conjunta de las Iglesias, la Universidad Luterana Salvadoreña y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas.

El taller tiene entre sus objetivos elevar la percepción de la influencia del cambio climático en el desarrollo sostenible y proporcionar conocimientos prácticos para contribuir a la gestión del riesgo.

De acuerdo con Elena Cedillo, representante regional de la FLM, el evento ya superó todas las expectativas en cuanto a convocatoria; creemos que serán días muy provechosos debido a la posibilidad de establecer alianzas, dijo durante la inauguración.

