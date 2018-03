Proteger las costas por un mejor entorno natural

Holguín, Cuba.- La provincia de Holguín atesora en su geografía varios kilómetros de costas, las cuales le otorgan una belleza singular al paisaje y un potencial para el desarrollo del turismo y otras actividades económicas.

Esos espacios constituyen una fuente de vida y un eslabón fundamental en el mantenimiento del equilibrio entre los ecosistemas, por lo cual su conservación es una prioridad entre las tareas de protección del entorno costero.

En esas áreas existen varios programas para proteger esos lugares naturales, entre los que figura: la reforestación con especies autóctonas, la recogida de desechos sólidos en áreas cercanas al mar y manejo de especies exóticas invasoras.

Dentro de tal propósito, se incluye el proyecto Ecoarte, para el desarrollo de labores de protección ambiental, no solamente en la costa, sino también en zonas de explotación minera y otras incluidas dentro de las áreas protegidas.

