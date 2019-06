La Habana sede de cita sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Más de mil especialistas de 56 países participarán en la XII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que abrirá sus puertas en La Habana del 1ro al 5 de julio, anunciaron los organizadores.

La directora de la Agencia cubana de Medio Ambiente, Maritza García, explicó que esta cita constituye la primera después de la puesta en práctica de la Tarea Vida, plan gubernamental destinado al enfrentamiento al cambio climático.

Prestigia la convención, el estadounidense Luis Solórzano, director The Nature Conservacy, entidad ambientalista destinada a la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta el mundo, y que labora con Cuba hace más de un siglo.

El programa académico del mega-evento, incluye una conferencia magistral sobre turismo y conservación, basado en las experiencias sobre manejo de la biodiversidad y los corredores biológicos.

