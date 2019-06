Fomentan educación ambiental sobre playas matanceras

A la conservación y manejo de los ecosistemas costeros, en Matanzas, consagran esfuerzos e investigaciones especialistas de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Entre las acciones destacan la reforestación de zonas afectadas, el estudio de la flora y fauna y el trabajo con los estudiantes de las escuelas cercanas para fomentar en ellos una actitud a favor de la protección de las playas.

Durante todo el año se restablecen cestos de basura en las zonas de baño y las medidas para evitar la degradación de la calidad de las aguas del balneario turístico de Varadero, recuperación de zonas de baño y la certificación ambiental de otros tramos.

La Unión de Jóvenes Comunistas y el CITMA desarrollarán intervenciones directas en el litoral matancero durante el Campamento de Verano que contribuirán a la salud de sus playas.

