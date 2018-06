Expandir el desarrollo de la rama industrial

La Convención Internacional Cubaindustria 2018 llega a su penúltima jornada con la presentación de la empresa Yutong, como parte del foro de inversiones.

En la jornada previa, se lanzó el proyecto programa País Cuba- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, un apoyo a nuestro gobierno a través de creación de capacidades en la promoción de inversiones y la transferencia de tecnologías.

Por su parte, la Vicedirectora General de la Unión de Empresas de recuperación de materias primas, Marilyn Ramos, señaló que la implementación de la política de reciclaje, aprobada hace 6 años, ha propiciado un incremento del 6 por ciento de los índices de reciclaje de desechos.

En el Congreso Internacional de reciclaje la directiva reconoció que la infraestructura para el desarrollo de esa rama industrial en el país se encuentra debilitada.

