Destacan comercialización internacional de zeolita en Cuba

La Habana, Cuba.- Durante la recién finalizada Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, que se realizó en el Palacio de las Convenciones, los asistentes destacaron que la zeolita cubana es de gran demanda en mercados foráneos.

El director de la Unidad Empresarial de Base Geominera de Holguín, Armando Caisés, resaltó que el mineral se utiliza en numerosas naciones, como filtros de agua domésticos, cremas vaginales, para la alimentación de animales, y material de la construcción.

Explicó que a partir de la zeolita se elaboran mascarilla y polvo facial, talco de uso personal y productos para eliminar olores desagradables de los ceniceros.

Asimismo dijo que existen estudios que han demostrado resultados positivos de la piedra para incrementar el rendimiento de la caña de azúcar; además, su incorporación en la producción de pienso, enlentece la digestión del animal y a la vez aumenta su masa.

