Aún sin acuerdo en cumbre del cambio climático

Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dijo que a pocas horas del cierre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Polonia, continúa sin solución el reclamo de los países en desarrollo.

La titular encabeza la delegación cubana al foro, en el que no se alcanza un acuerdo por un mayor desarrollo y transferencia de tecnologías para los países en desarrollo, así como el análisis las barreras de acceso.

En la cita, Cuba presentó sus experiencias con el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida, entre cuyas acciones se encuentran la reducción de los asentamientos poblacionales en zonas costeras.

Pérez Montoya realizó un encuentro con el Ministro de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente de Bielorrusia, con quien acordó negociar un memorando de entendimiento para la colaboración en cambio climático

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.