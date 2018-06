Apuesta por la industria de aplicaciones para informatizar la sociedad

La Habana, Cuba. – Durante el Taller de Informática y Comunicaciones, efectuado en el Palacio Central de Computación en La Habana, se insistió en una industria de aplicaciones para la informatización.

Wilfredo González Vidal, Viceministro Primero de esa rama, exhortó a potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo socio-económico y a insertar áreas de prestigio internacional para exportaciones de servicios informáticos.

El Taller de Informática y Comunicaciones efectuado en La Habana incluyó la conferencia de Iván Barreto, director de CINESOFT, quien exhortó a presentar proyectos audiovisuales que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Durante el evento se mostró la aplicación toDus, realizada en la Universidad de las Ciencias Informáticas, para mensajería gratis e instantánea, que suma más de cien usuarios por hora desde su apertura.

