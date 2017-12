Aplicación convierte teléfonos en sistemas de alta seguridad

Edward Snowden, consultor científico y exagente de la CIA, lanzó una aplicación diseñada para transformar cualquier teléfono Android en una especie de sensor multiuso, para detectar intromisiones a sus sistemas por agentes de inteligencia, policía o cualquier individuo.

La aplicación de código abierto ayudará a combatir la amenaza de tener el teléfono intervenido y funcionará en cualquier dispositivo inteligente con sistema operativo Android, incluyendo a los más antiguos o económicos del mercado.

El sistema funciona con la cámara del dispositivo, el micrófono e incluso el acelerómetro para monitorear todos los movimientos y sonidos que perturben la autonomía del teléfono.

Snowden explicó que la aplicación avisará a través de una notificación al dueño del dispositivo en vista de que podría ser intervenido hasta por un empleado de un local u hotel que brinde servicio de Wi Fi. ?

