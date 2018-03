China ayuda a sectores claves de la economía cubana

La Habana.- Cuba recibió ayuda de China por unos 36 millones de dólares, para ejecutar seis proyectos en beneficio de sectores clave como ganadería, energías renovables e infraestructura hidráulica.

El viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en la Isla, Antonio Luis Carricarte, y el embajador Chen Xi, oficializaron el cumplimiento de los planes.

Según explicaron, la cooperación incluyó suministros de equipos para el programa de recuperación ganadera y la modernización tecnológica de la Aduana General de la República, y también contempló materias primas para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos.

En declaraciones a la prensa, Chen Xi destacó la voluntad de continuar trabajando con Cuba en los ámbitos político, diplomático, económico, comercial y cultural, como muestra de las sólidas relaciones entre los gobiernos y pueblos de ambos países.

