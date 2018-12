En apoyo a la producción

Reconocida entre las mejores del país, la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Producción Animal, ejecuta estrategias para mejorar los cotos genéticos y fomentar la cultura ganadera, mediante la capacitación a productores y criadores.

También la organización, caracteriza los recursos naturales en una finca, la utilización de los biopreparados en las áreas de siembra de alimento animal y la ejecución de prácticas de conservación e innovación tecnológica.

Para contribuir a la sustitución de importaciones, la filial camagüeyana, ejecutó en el año que concluye varios programas encaminados a fortalecer la labor de las sociedades de productores especializados, para alcanzar el desarrollo de los cotos de reserva genética.

Los cotos genéticos son fincas especializadas que protegen recursos genéticos autóctonos y criollos, animales que en su mayoría fueron traídos al país y se han adaptado.

