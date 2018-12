Anulan fallo que pudo excarcelar a Lula da Silva

Brasilia, Brasil. – El presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Tóffoli, anuló este miércoles la decisión cautelar dictada por otro juez de ese tribunal y que pudo excarcelar al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida se apoyó en un artículo de la Constitución que dice que una pena sólo puede ser ejecutada cuando se agota la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros 169 mil 300 presos en Brasil.

Amparado por esa cautelar, el Partido de los Trabajadores solicitó la excarcelación de su líder, en prisión desde abril pasado tras ser condenado a 12 años y un mes por corrupción en segunda instancia.

La suspensión dictada por el juez no tomó en cuenta una decisión adoptada hace dos años por el Supremo, que permite la ejecución de una pena tras la condena en segunda instancia, aun cuando resten apelaciones.

