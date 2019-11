Vigente en Cuba el horario normal

La Habana, Cuba. – En la madrugada de este domingo quedó restablecido en el territorio nacional el horario normal que coincide con las naciones del Hemisferio Norte que lo utilizan.

Con la aplicación de la hora normal existirá un mayor uso de la luz artificial lo que hace crecer la demanda de electricidad en el horario del pico Eléctrico de 05:00 de la tarde a 09:00 de la noche.

Por ello, la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía llama a fomentar el ahorro como una práctica de vida, tanto en las viviendas como en los centros de trabajo.

Solicitó a la población utilizar en ese horario sólo equipos eléctricos y luninarias necesarios, exhortando a desplazar las actividades del hogar fuera del horario pico.

