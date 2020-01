Tributo de los cubanos a José Martí

La Habana, Cuba. – Este 28 de enero, en escuelas, plazas y centros culturales, alumnos de primaria, secundaria básica y enseñanza especial de todo el país, recordarán el aniversario 167del natalicio de José Martí.

Rosa María Ramírez Montero, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, explicó a Radio Reloj que en la capital cubana el acto central se realizará en la Plaza de la Revolución, donde participarán más de 8 mil niños y jóvenes de los municipios de Centro Habana, El Cerro y Plaza.

Comentó que desde hace días, los pioneros efectúan múltiples actividades para honrar al Maestro, tales como Paradas y desfiles martianos, acampadas y conversatorios referidos al Ápostol.

Subrayó Rosa María Ramírez Montero que en las escuelas, profesores profundizan con los alumnos acerca de la vida, obra y el pensamiento del más universal de los cubanos.

