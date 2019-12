Subsidios, un gesto noble de la Revolución

Nueva Gerona. – En la Isla de la Juventud se implementa el programa de entrega de subsidios, que favorece a cerca de 700 pineros que vivían en condiciones difíciles y tienen bajos ingresos económicos.

Ya culminaron sus inmuebles 519 personas, ya sea células básicas, habitaciones, rehabilitaciones y conservaciones mayores o menores, como respuesta a uno de los más importantes lineamientos aprobado en el VI Congreso del Partido.

Autoridades del gobierno del Municipio Especial, controlan el cumplimiento de la política de subsidios, intercambian con representantes de entidades y con técnicos de la dirección de Vivienda, fuerza incompleta.

Para garantizar los recursos a los subsidiados se trabaja en la venta de materiales como elementos de pared y piso, conexiones sanitarias e hidráulicas, que permitan agilizar la terminación de sus viviendas y mejorar la calidad de vida.

