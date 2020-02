Recuerdan en Granma fundación de primera cooperativa agrícola de Cuba

Granma, Cuba. – Este miércoles se cumplen 61 años de la constitución de la primera cooperativa agrícola de Cuba, acontecimiento liderado por Fidel en la localidad granmense de Yara.

La efeméride se evocó en un acto político cultural donde se precisó que 300 campesinos se beneficiaron con el nacimiento de ese colectivo, al cual la Revolución le asignó cerca de 200 caballerías que pertenecían a un exsenador, durante el tiránico Gobierno de Fulgencio Batista.

La creación por el Comamdante en Jefe de la Cooperativa Agrícola José Martí, fue antesala de la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria, que dio la propiedad de las tierras a miles de campesinos cubanos que vivían en extrema pobreza.

Osvaldo Parra, historiador de Yara, puntualizó que la otrora Cooperativa Agrícola José Martí, es hoy un Consejo Popular, en el que predominan la siembra de arroz y cultivos varios.

