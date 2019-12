Reconocen a movimiento campesino villaclareño

Villa Clara, Cuba. – Campesinos del Movimiento Político Productivo 90 por el 90 cumpleaños de Fidel, del municipio de Camajuaní, siguen aportando alimentos al pueblo, a pesar del déficit de recursos a causa del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba.

En la cita sostenida con Yudí Rodríguez, primera secretaria del Partido en Villa Clara, la dirigente los exhortó a diversificar las siembras, y sumar más productores a esa agrupación.

Durante el intercambio entre campesinos del Movimiento Político Productivo 90 por el 90 cumpleaños de Fidel, con la máxima autoridad del Partido en Villa Clara, esa fuerza de avanzada se comprometió a seguir aplicando ciencia y técnica, y usar semillas de calidad.

Los campesinos camajuanenses se destacan también por la entrega anual de donaciones de juguetes a niños ingresados en el Hospital Infantil de Santa Clara.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.