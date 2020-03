Reconocen a la prensa en Artemisa

Artemisa, Cuba. – En vísperas del 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, la Fiscalía Provincial de Artemisa reconoció a los medios de comunicación, por el apoyo brindado a favor de elevar la cultura jurídica de los ciudadanos.

La Fiscal Jefa Provincial, Yaisys de la Caridad Mesa Tabares, al intercambiar con directivos y periodistas de los órganos de prensa, destacó los espacios habituales logrados en Radio Artemisa, en el Telecentro Provincial y el periódico El artemiseño.

Sobre las principales líneas de mensajes aprobadas por la Fiscalía General de la República, la directora del semanario El artemiseño, Yudaisis Moreno Benítez, propuso abordar temas relacionados con los derechos del pueblo.

La Presidenta Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba -UPEC-, Odalis Acosta, significó la estrecha relación de la Fiscalía con la prensa, lo cual se consolida y ofrece resultados a ambos sectores.

