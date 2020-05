Reconoce Industria Aliementaria a los innovadores

La Habana, Cuba. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y Pesca y el Ministerio del sector estimularán de forma moral y material a los innovadores de sector en el país, por sus aportes e impactos económicos.

La entrega de los reconocimientos forma parte del Sistema de Trabajo conveniado entre ambas instituciones para el control del funcionamiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en las entidades con actividad creadora en el organismo.

Jorge Luis Fajardo, secretario general del Sindicato Nacional del sector, informó que los estímulos consisten en diplomas, reconocimiento moral en los lugares de residencia, y obsequios.

El dirigente añadió que los innovadores de mayores aportes e impactos económios recibirán facilidades en la adquisición de determinados artículos y facilidades para el disfrute de variadas ofertas de servicios.

