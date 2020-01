Rechazan otra demanda contra compañía de cruceros

Otra vez la jueza Beth Bloom de la corte del Distrito Sur de la Florida, desestimó una demanda contra una compañía de cruceros, justificada bajo la vigencia del Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton.

En esta ocasión, la afectada era la Norwegian Cruise Line, empresa que desde el pasado mes de mayo del 2019, fue víctima de una reclamación por parte de Javier García, con el argumento de que es propietario del puerto de Santiago de Cuba.

Durante la jornada de este lunes, la propia jueza rechazó una acusación similar contra la compañía MSC Cruceros, según informó en su perfil oficial en Twitter, José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos.

A partir del pasado junio, la Casa Blanca prohibió la entrada de cruceros a puertos de la Isla, como parte de un nuevo paquete de restricciones en los viajes hacia Cuba, con el objetivo de afectar el sector del turismo.

