Primer Ministro de Cuba, recorre centros productivos de Las Tunas

Las Tunas, Cuba.- Como parte de la visita gubernamental a la provincia de Las Tunas el Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, visitó el centro de elaboración de alimentos Pedro Plaza, y la Unidad Empresarial de Base Derivados Amancio Rodríguez.

En ambos centros, el Jefe del Gobierno cubano intercambió con los trabajadores sobre el plan de producción, la calidad, el salario promedio, los ingresos y otros temas.

La viceprimera ministra Inés María Chapman, compartió con trabajadores que laboran en la construcción de la planta potabilizadora de agua, en el norteño municipio de Jesús Menéndez.

Al sur del territorio tunero, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, recorrió la terminal de azúcar a granel de la Unidad Empresarial de Base de Puerto Guayabal, y Jorge Luis Perdomo Di Lella, titular de Comunicaciones, conoció sobre los planes para la informatización en esa localidad.

